Фриско, США, 24 августа 2022, 14:03 — REGNUM Игра New Tales from the Borderlands от американской студии Gearbox выйдет 21 октября 2022 года. Заявление об этом разработчик сделал в рамках прямой трансляции Gamescom Opening Night Live 2022.

New Tales from the Borderlands
New Tales from the Borderlands
Скриншот из трейлера игры

По словам представителей студии, игра выйдет на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC. Игрокам предстоит отправится на планету Пандора, чтобы противостоять корпорациям, пытающимся завладеть могущественным исцеляющим кристаллом.

Напомним, что Borderlands — это серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица. Первая часть франшизы вышла в 2009 году на PlayStation 3, Xbox 360 и PC.

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