Фриско, США, 24 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Игра New Tales from the Borderlands от американской студии Gearbox выйдет 21 октября 2022 года. Заявление об этом разработчик сделал в рамках прямой трансляции Gamescom Opening Night Live 2022.

Скриншот из трейлера игры New Tales from the Borderlands

По словам представителей студии, игра выйдет на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC. Игрокам предстоит отправится на планету Пандора, чтобы противостоять корпорациям, пытающимся завладеть могущественным исцеляющим кристаллом.

Напомним, что Borderlands — это серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица. Первая часть франшизы вышла в 2009 году на PlayStation 3, Xbox 360 и PC.