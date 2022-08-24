Красногорск, 24 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Торфяники представляют из себя большую угрозу с точки зрения лесных пожаров в России. Об этом 24 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании президента России Владимира Путина по вопросу ликвидации природных пожаров.

bertknot Лесной пожар

Глава Подмосковья отметил, что решить эту проблему можно при помощи запуска специальной программы по обводнения торфяных залежей, что исключит возможность их возгорания.

«Самая большая опасность — это торфяники, может к ним более серьезно отнестись и предусмотреть программу их обводнения», — сказал Воробьев.