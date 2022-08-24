Москва, 24 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отстранение российских спортсменов от международных соревнований Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) подавать не будет. Об этом 24 августа заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

A.Savin Михаил Мамиашвили

«Мы не подавали обращения в CAS и подавать не будем. Не вижу шансов», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

В мае Мамиашвили сообщил, что ФСБР может обратиться в CAS из-за отстранения российских борцов от участия в международных турнирах.

Напомним, 2 марта Объединённый мир борьбы (UWW) объявил об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.