Париж, , 13:59 — REGNUM Французский разработчик и издатель Quantic Dream представил новую игру под названием Under the Waves. Анонс состоялся в рамках открытия мероприятия Gamescom Opening Night Live 2022.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Игроку предстоит взять на себя управление капитаном подводной лодки и разгадать тайны океанского дна. По словам разработчиков из Parallel Studio, релиз проекта запланирован на 2023 год.

Напомним, что Quantic Dream — это студия-разработчик и издатель игр, основанная в 1997 году. Она занималась выпуском таких проектов, как Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls.

