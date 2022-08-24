Пятигорск, Ставропольский край, , 13:56 — REGNUM Очередной день Всероссийского молодёжного форума «Машук 2022» был посвящен субъектам Северо-Кавказского федерального округа. Это мероприятие в рамках форума проводится каждый год. В этот день по традиции представители кавказских регионов знакомят всех форумчан с культурой и бытом народов Кавказа.

Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук» Grozmer.ru/

На площадке «Машука» были развернуты шатры всех семи субъектов СКФО, где участники форума могли познакомиться с традиционной одеждой разных национальностей, изделиями ремесленников. Гостей также угощали блюдами национальной кухни: традиционными шашлыком, пловом, лагманом, шурпой. Был организован и досуг в стиле Кавказа — зажигательную лезгинку представили все республики, после чего состоялись «танцевальный батл» и мастер-классы по обучению этому танцу.

В культурной программе этого дня были также выступления вокально-хореографического ансамбля «Слобода» из Ставрополя, мужского хора «Маршо» и народного ансамбля песни и танца «Аьрзу» из Чечни, фольклорного ансамбля песни и танца «Магас» из Ингушетии и других коллективов.

Напомним, Всероссийский молодёжный форум «Машук 2022» стартовал в Пятигорске 13 августа. В трех его сменах в 2022 году участвуют 2000 человек.

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