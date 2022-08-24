Байкальск, Иркутская область, , 13:55 — REGNUM Прокуратурой Иркутской области организованы мероприятия по защите прав граждан и интересов государства в связи с активным нелегальным размещением на территории региона оборудования для майнинга как юридическими лицами на промышленных площадках, так и физическими лицами в квартирах, частных жилых домах, гаражах и дачах. Как сообщает 24 августа официальный сайт надзорного ведомства, в результате принятых прокурорами мер с ТЭЦ г. Байкальска, п. Усть-Ордынский демонтировано и вывезено свыше 9 тыс единиц майнингового оборудования, чем пресечен риск возникновения аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения населенных пунктов.

По вынесенным прокурором Слюдянского района постановлениям о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.4 КоАП РФ, за нарушение требований пожарной безопасности две «майнер»-организации в г. Байкальске привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 300 тыс рублей.

Прокурором г. Усолье-Сибирское по результатам проверки «майнинг-фермы» выявлены нарушения пожарной безопасности, влекущие угрозу жизни и здоровью работников организации. По инициативе прокурора руководитель организации привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа, в суд направлено исковое заявление об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

В Братске прокурором в отношении двух председателей ТСЖ возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений) в связи с размещением майнинга на чердачных помещениях многоквартирных домов. В результате оборудование демонтировано.

Всего с начала 2022 года энергосбытовыми организациями направлено более 400 исков о взыскании с граждан, использующих майнинговое оборудование, оплаты за потребленную электроэнергию по повышенному тарифу. Судами уже приняты положительные решения на сумму около 100 млн рублей.

В целях обязания уплатить налоги, сведения о выявленных нелегальных майнерах, направляются в УФНС по Иркутской области. В результате проводимых мероприятий налогового контроля общая сумма уже задекларированного гражданами и организациями дохода от деятельности в сфере майнинга составила 3,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, майнинг и низкая стоимость электроэнергии в Иркутской области, где действует Братская ГЭС, кажется стала проблемой для всех: энергетиков, пожарных, полиции и даже самих майнеров.

Вот уже и сами энергетики заявили о том, что в 2021 году (по сравнению с 2020 годом) из-за «серого» майнинга произошел четырехкратный рост потребления электроэнергии населением.

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