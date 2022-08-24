Париж, 24 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Что касается инфляции, официальный представитель правительства Франции Оливье Веран уверяет, что меры правительства «сработали», передает BFM TV.

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В конце заседания совета министров официальный представитель правительства Франции приветствовал меры, принятые исполнительной властью для ограничения последствий инфляции.

«Кроме Мальты, никто не делает лучше в Евросоюзе», — заверил Оливье Веран.

Инфляция, измеренная во Франции, в настоящее время составляет 6,7%. По данным института статистики и экономических исследований, правительственные меры позволили действовать.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель кабинета министров Франции Оливье Веран объявил о законопроекте об «ускорении проектов по защите энергии».