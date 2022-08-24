Сеул, 24 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Южнокорейский издатель Neowiz Games показал новый ролик, посвященный ранее анонсированной игре Lies of P. Демонстрация прошла в рамках прямой трансляции мероприятия Gamescom Opening Night Live 2022.

Скриншот из трейлера игры Lies of P

В новом ролике студия показала элементы боя, локации игры и взаимодействие главного героя с миром при помощи его механической руки. Релиз проекта запланирован на 2023 год.

Напомним, что Lies of P — это однопользовательская экшен-игра. Игроку предстоит взять на себя управление механической марионеткой по имени Пиноккио, чтобы разгадать загадку таинственного города и найти мистера Джеппетто.