Токио, , 13:52 — REGNUM Японская компания Sony анонсировала выход гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2 на начало 2023 года. Информация об этом появилась на странице разработчика в Twitter.

Очки виртуальной реальности PlayStation VR2 pcworld.pl

Устройство получит два OLED-дисплея с разрешением 2000 на 2040 пикселей каждый. Также оно будет поддерживать частоту обновления до 120 кадров в секунду. По словам разработчика, гарнитура также получит новые контроллеры под названием PlayStation VR2 Sense.

Напомним, что первая версия шлема виртуальной реальности PlayStation VR вышла 13 октября 2016 года для PlayStation 4. На нее были выпущены такие игры, как Resident Evil 7: Biohazard, SUPERHOT VR и Batman: Arkham VR.

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