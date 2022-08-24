Самара, , 13:54 — REGNUM Инвестиционный потенциал Самарской области представили узбекской делегации, которая прибыла в регион 22 августа. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что делегации Узбекистана во главе с советником Хокима Ферганской области по вопросам развития местной промышленности Акмалом Пулатовым посетила технопарк «Жигулевская долина». Здесь узбекским коллегам был представлен инвестиционный потенциал региона и возможности, которые созданы в Самарской области для бизнеса.

Отмечается, что членам делегации из Узбекистана были разъяснены также особенности статуса резидента территории опережающего развития. Этот режим действует в двух моногородах региона — Чапаевске и Тольятти.

Пулатов пригласил коллег из «Жигулевской долины» посетить инновационную инфраструктуру, в том числе ИТ-парк Узбекистана. Кроме этого, он предложил организовать экскурсию в тольяттинский «Кванториум» для детей из Ферганской области Узбекистана.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в культурной сфере и в области текстильной промышленности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в прошлом году торговля между Россией и Узбекистаном достигла исторического рекорда — товарооборот вырос на 17%, до семи млрд долларов. Весной 2022 года делегация Самарской области посетила Узбекистан с экономической миссией.

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