Салехард, , 13:46 — REGNUM На Ямале все долгострои, по разным причинам «замороженные» много лет назад, доведут до логического завершения. Об этом в ходе «Честного маршрута» заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Долгострой Иван Шилов © ИА REGNUM

«Те дома, что не подлежат реконструкции, нужно сносить. Остальные дорабатывать и использовать в нужном для жителей направлении. Некоторые строились в прошлом веке. Их нужно демонтировать и придумывать на этом месте что-то новое», — заявил глава региона.

Отмечается, что с 2019 года на Ямале ввели в эксплуатацию 20 долгостроев. Среди них детские сады в Харампуре, Губкинском, Красноселькупе и Азовах, школы и интернаты в Губкинском, Восяхово, Тарко-Сале и Антипаюте, спорткомплексы «Арктика» в Надыме и «Лидер» в Муравленко и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале 22 февраля в селе Яр-Сале открылся Центр национальных культур, который строился 10 лет.

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