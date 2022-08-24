Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга проводят профилактические мероприятия по снижению количества дорожных аварий с участием велосипедистов и самокатчиков. Это актуально на фоне тревожных статистических данных. Как сообщили 24 августа в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, с января по июль 2022 года в дорожных авариях с участием велосипедистов погибли шесть человек и 215 человек получили травмы различной степени тяжести. Из них травмировано 26 несовершеннолетних, среди погибших несовершеннолетних, к счастью, не было.

Велосипедист на Невском проспекте Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Несколько дней назад сотрудники Госавтоинспекции Петроградского района Петербурга посетили крупнейший развлекательный парк города на Крестовском острове и провели акцию «Безопасное лето» для формирования навыков безопасного использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«В пунктах проката велосипедов, самокатов и иных средств индивидуальной мобильности и напомнили владельцам об ответственности, в частности, что перед предоставлением в аренду транспорта они обязаны уточнить возраст клиента и обязательно проговорить правила безопасности», — отметили в дорожной полиции.

Посетителями прокатов и парка сотрудники ГИБДД напомнили о Правилах дорожного движения при управлении велосипедом и СИМ, о существующих ограничениях, о необходимости ношения пассивной защиты и использовании световозвращающих элементов в темное время суток. Участникам дорожного движения вручили световозвращатели и тематические памятки.

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