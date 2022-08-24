Братск, Иркутская область, , 13:45 — REGNUM Прокуратура Братска по итогам проверки исполнения законодательства о техническом осмотре транспортных средств, выявила нарушения, сообщает 24 августа сайт областной прокуратуры.

Установлено, что организации, оказывающие услуги по техническому осмотру транспортных средств, устанавливали их стоимость выше, чем были установлены региональным законодательством. Так, один из операторов оказывал услуги по техническому осмотру легковых автомобилей за 1,5 тыс рублей, в то время как законодательством установлен предельный размер платы за данную услугу в размере 940 рублей (в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).

В связи с этим прокуратурой города ответственным лицам внесены представления, во исполнение требований которых нарушения устранены, должностные лица организаций привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по вынесенным прокуратурой города постановлениям о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством предельных цен на услуги), руководители организаций привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

После вмешательства прокуратуры операторами стоимость услуг приведена в соответствие с требованиями действующего законодательства, что обеспечило права автовладельцев на ценовую доступность услуг по проведению технического осмотра транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года в Чувашии пересмотрели размер платы за проведение технического осмотра (ТО) транспортных средств. Он не менялся с 2014 года из-за отсутствия обращений операторов техосмотра.

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