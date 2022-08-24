Екатеринбург, 24 августа, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана после обысков в музее «Невьянская икона» увезли в Следственный отдел свердловского главка МВД. Там его ожидает допрос, пишут СМИ.

Egd.ru Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман

Обыски также проходили в квартире Ройзмана. Там правоохранители нашли визитки иностранных деятелей и дипломатов. Музей бывший мэр уральской столицы покинул в сопровождении силовиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ройзмана задержали утром 24 августа. Ему инкриминируют публичное распространении заведомо ложной информации о применении Вооружённых сил РФ. Задержание экс-мэра вызвало широкий резонанс. Событие продолжают обсуждать как пользователи социальных сетей, так и чиновники.