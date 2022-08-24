Стокгольм, , 14:11 — REGNUM В Швеции лишь половина рассматриваемых в суде дел о перестрелках с участием членов организованных преступных группировок заканчиваются обвинительными приговорами. Об этом свидетельствуют данные журналистского расследования телеканала SVT.

Флаг Швеции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По другим делам, включая убийства и покушения на убийство, показатель вынесения обвинительных приговоров, составляет 82%.

По словам Йохана Сегерхольма, инспектора полиции Швеции по борьбе с серьезными преступлениями в Уппсале, проблематично то, что не удается поймать больше преступников.

«Когда они совершают подобные преступления и им все сходит с рук, они наращивают свой капитал чинить насилие дальше и имеют больше возможностей сеять ужас там, где проживают», — заявила Сегерхольм.