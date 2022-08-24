Париж, 24 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Официальный представитель кабинета министров Франции Оливье Веран объявил о законопроекте об «ускорении проектов по защите энергии», передает BFM TV.

Revelli Beaumont Оливье Веран

Представитель правительства Франции объявил, что правительство представит законопроект, касающийся сферы энергетики. законопроект коснется «всех проектов энергозащиты».

Как сообщало ИА REGNUM, Эммануэль Варгон, новый глава комиссии по регулированию энергетики (CRE) во Франции, объявляет, что газохранилища в стране заполнены на 88%.

Читайте также: Газохранилища во Франции заполнены на 88%