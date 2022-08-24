Стокгольм, 24 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Либералы предлагают, чтобы все 18-летние граждане Швеции проходили базовую военную подготовку в течение трех месяцев. Об этом 24 августа сообщила радиостанция SR.

Forsvarsmakten.se ВС Швеции

«Преимущество предложения в том, что оно удерживает возможного агрессора от нападения, поскольку тогда весь народ сможет защищать Швецию», — заявил представитель партии Аллан Видман.

Журналисты напоминают, что сегодня в Швеции около 5 500 молодых людей ежегодно проходят военную службу.

Ранее 24 августа в эфире той же радиостанции министр обороны Швеции Петер Хультквист (Социал-демократы) предложил, чтобы число призывников было увеличено до 10 тыс. человек.