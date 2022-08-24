Донецк, 24 августа 2022, 13:42 — REGNUM Донецкая Народная Республика готова к проведению референдума по вхождению в состав России, ожидает только выхода союзных сил на административные границы республики, заявил 24 августа глава ДНР Денис Пушилин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что статус Луганской Народной Республики будет определен на референдуме о вхождении в состав России.
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