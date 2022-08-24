Донецк, , 13:42 — REGNUM Донецкая Народная Республика готова к проведению референдума по вхождению в состав России, ожидает только выхода союзных сил на административные границы республики, заявил 24 августа глава ДНР Денис Пушилин.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«К референдуму организационно мы готовы, так как за последние годы научились работать в критических и непростых условиях. С этим всё в порядке. Главное теперь, чего мы ждем, — это выхода союзных сил на административные границы республики», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что статус Луганской Народной Республики будет определен на референдуме о вхождении в состав России.

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