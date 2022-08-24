Донецк, 24 августа, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Донецкая Народная Республика готова к проведению референдума по вхождению в состав России, ожидает только выхода союзных сил на административные границы республики, заявил 24 августа глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«К референдуму организационно мы готовы, так как за последние годы научились работать в критических и непростых условиях. С этим всё в порядке. Главное теперь, чего мы ждем, — это выхода союзных сил на административные границы республики», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что статус Луганской Народной Республики будет определен на референдуме о вхождении в состав России.

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