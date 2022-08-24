Сеул, 24 августа, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Расписание президента Южной Кореи Юн Сок Ёля просочилось в интернет. Об это сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Согласно опубликованным данным, расписание южнокорейского лидера было опубликовано 24 августа на странице фан-клуба первой леди «Keon Hee Love» в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сообщается, что в опубликованном посте, было написано не только о том, что 26 августа Юн Сок Ёль собирается посетить город Тэгу, расположенный на юго-востоке страны, но и точное время прибытия и список мест, которые он должен посетить.

Отметим, что график президента является строго конфиденциальной информацией из соображений безопасности.

После инцидента, представитель администрации южнокорейского лидера сообщил, что служба безопасности «разберется, как произошла утечка информации, а также приложит все усилия, чтобы подобное больше не повторилось».

Известно, что это не первый случай, когда фан-клуб первой леди доставляет неудобства. В мае текущего года на странице фан-клуба были опубликованы снимки президентской четы, сделанные в президентском офисе, где фотосъемка разрешена только после согласования.