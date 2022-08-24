Магас, , 13:40 — REGNUM В Ингушетии в тестовом режиме запустили первое в республике предприятие по переработке овечьей шерсти. На нем будут очищать и прессовать сырье, поставляемое различными предприятиями региона, а также местными жителями. Создано предприятие на базе государственного унитарного предприятия «Зори Кавказа», сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Стрижка овец в СПК племзавод «Вторая пятилетка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Первая партия шерсти для проведения тестовых испытаний была поставлена местными ГУПами. Перспективу дальнейшего развития предприятия власти республики связывают с созданием новых рабочих мест, обеспечением заработком жителей, выращивающих овец.

«Простоев у предприятия быть не должно, есть стабильный источник сырья — это ГУПы, КФХ, личные подсобные хозяйства и другие сельхозпредприятия, которые смогут пополнять запасы шерсти. Этот рабочий проект стоимостью в 5 млн рублей позволит нам не только создать рабочие места, но и обеспечить заработком людей, у которых в хозяйстве есть овцы», — написал Калиматов в своем телеграм-канале.