Магас, 24 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Ингушетии в тестовом режиме запустили первое в республике предприятие по переработке овечьей шерсти. На нем будут очищать и прессовать сырье, поставляемое различными предприятиями региона, а также местными жителями. Создано предприятие на базе государственного унитарного предприятия «Зори Кавказа», сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Александр Погожев ИА REGNUM Стрижка овец в СПК племзавод «Вторая пятилетка»

Первая партия шерсти для проведения тестовых испытаний была поставлена местными ГУПами. Перспективу дальнейшего развития предприятия власти республики связывают с созданием новых рабочих мест, обеспечением заработком жителей, выращивающих овец.

«Простоев у предприятия быть не должно, есть стабильный источник сырья — это ГУПы, КФХ, личные подсобные хозяйства и другие сельхозпредприятия, которые смогут пополнять запасы шерсти. Этот рабочий проект стоимостью в 5 млн рублей позволит нам не только создать рабочие места, но и обеспечить заработком людей, у которых в хозяйстве есть овцы», — написал Калиматов в своем телеграм-канале.