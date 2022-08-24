Стокгольм, , 14:02 — REGNUM Главная оппозиционная партия Швеции Умеренные намерена добиваться продления временного снижения налога на бензин и дизельное топливо, срок действия которого истекает в конце сентября. Об этом 24 августа сообщила новостная служба ТТ.

Элизабет Свантессон. Официальный представитель Умеренных по вопросам политики и экономики riksdagen.se

«Мы должны быть в состоянии сохранить временное снижение налогов вплоть до конца этого года», — заявила официальный представитель партии по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон на пресс-конференции вместе с лидером партии Ульфом Кристерссоном.

По словам Свантессон, предложение оппозиции в преддверии выборов в Швеции может привести к тому, что цена на литр топлива будет как минимум на 1,30 кроны ниже до конца года, чем если бы временное снижение налога было отменено после 30 сентября.

Кроме того, Умеренные поддерживают предложение правительства Социал-демократов о том, чтобы госкомпания Svenska kraftnät выплатила 6 миллиардов долларов домашним хозяйствам и компаниям в качестве компенсации за высокие цены на электричество.