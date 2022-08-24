Токио, 24 августа 2022, 13:39 — REGNUM Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима в сентябре выпустит первый эпизод своего подкаста под названием Hideo Kojima Presents Brain Structure («Хидэо Кодзима представляет структуру мозга»). Об этом 24 августа пишет Variety.
Согласно описанию, шоу, «раскрывает гениальность идей и творческого мышления Кодзимы». Проект будет выпущен на японском и английском языках.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хидэо Кодзима объединился с Microsoft для работы над уникальной видеоигрой. Подробности её производства не раскрываются.
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