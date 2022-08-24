Токио, 24 августа, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима в сентябре выпустит первый эпизод своего подкаста под названием Hideo Kojima Presents Brain Structure («Хидэо Кодзима представляет структуру мозга»). Об этом 24 августа пишет Variety.

Georges Seguin Хидео Кодзима

Согласно описанию, шоу, «раскрывает гениальность идей и творческого мышления Кодзимы». Проект будет выпущен на японском и английском языках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хидэо Кодзима объединился с Microsoft для работы над уникальной видеоигрой. Подробности её производства не раскрываются.