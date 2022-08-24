Омск, 24 августа, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Омске возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве детского сада в рамках нацпроекта «Демография». Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Ysia.ru Прокуратура

Ранее подрядчик по договору с департаментом строительства администрации Омска построил здание детсада на 140 мест.

Однако при организации строительства и выдаче разрешения на ввод построенного здания в эксплуатацию чиновники не учли, что детсад возводится на подтапливаемой подземными водами территории.

«В результате этого в марте 2022 года в учреждении начался образовательный процесс. Спустя месяц в подвальных помещениях здания образовалось подтопление грунтовыми водами, что способствовало образованию плесени», — отметили в надзорном ведомстве.

Работа детсада к настоящему времени приостановлена. В результате из-за халатности сотрудников департамента строительства, департамента архитектуры и градостроительства произошло неэффективное расходование бюджетных средств.