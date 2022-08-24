Пенза, , 13:41 — REGNUM Порядка 400 млн рублей направят на закупку новой техники для пензенских коммунальщиков. Об этом 24 августа сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Спецмашина Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Обновление парка спецмашин будет проходить поэтапно. Особое внимание уделят сельским населенным пунктам.

По 100 млн рублей направят в города Каменка и Кузнецк, еще 200 млн рублей — для других населенных пунктов.

Глава Пензенской области обратился к руководителям муниципалитетов по поводу оформления документации на приобретение необходимой техники.

«Закупку необходимо оформить через соответствующее муниципальное бюджетное учреждение, чтобы потом эта техника не оказалась в частных руках. Составьте перечень, оформите документацию, чтобы до конца октября мы могли технику уже купить, и в зиму Кузнецк и Каменка «вошли» с обновленным автопарком», — добавил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, правительство Пензенской области планирует укрепить материально-техническую базу жилищно-коммунального хозяйства Пензы, увеличить количества единиц коммунальной техники, в том числе, снегоуборочной.

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