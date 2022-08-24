Пенза, 24 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Порядка 400 млн рублей направят на закупку новой техники для пензенских коммунальщиков. Об этом 24 августа сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Спецмашина

Обновление парка спецмашин будет проходить поэтапно. Особое внимание уделят сельским населенным пунктам.

По 100 млн рублей направят в города Каменка и Кузнецк, еще 200 млн рублей — для других населенных пунктов.

Глава Пензенской области обратился к руководителям муниципалитетов по поводу оформления документации на приобретение необходимой техники.

«Закупку необходимо оформить через соответствующее муниципальное бюджетное учреждение, чтобы потом эта техника не оказалась в частных руках. Составьте перечень, оформите документацию, чтобы до конца октября мы могли технику уже купить, и в зиму Кузнецк и Каменка «вошли» с обновленным автопарком», — добавил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, правительство Пензенской области планирует укрепить материально-техническую базу жилищно-коммунального хозяйства Пензы, увеличить количества единиц коммунальной техники, в том числе, снегоуборочной.

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