Стокгольм, , 14:07 — REGNUM Предложение Христианских демократов о создании национального агентства здравоохранения в Швеции может быть принято уже в следующем году, если к власти придет правое правительство. Об этом 24 августа в интервью новостной службе TT заявила Эбба Буш, которая также призвала к тому, чтобы все региональные политики были просто уволены.

Флаг Швеции Pixabay.com

«Разве ты не настраиваешь против себя многих региональных чиновников?» — поинтересовались журналисты.

«Безусловно, я хочу уволить всех региональных чиновников Швеции. У нас более 5000 региональных политиков, содержание которых обходится в 1,7 миллиарда крон (170 млрд долларов США — прим. ИА REGNUM)», — ответила Буш.

Напомним, что Швеция разделена на 21 регион, правления которых отвечает за медицину. Партия Христианских демократов долгое время выступает за национализацию всей системы здравоохранения и упразднение региональных администраций.

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