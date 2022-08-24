* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:37 — REGNUM В афганской провинции Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разослали имамам мечетей письмо с инструкциями, в котором призывают молиться о прекращении дождей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Молитва Дарья Драй © ИА REGNUM

Управление министерства по вопросам хаджа и пожертвований в провинции Газни приказало совершить пять молитв во всех мечетях в столице и уездах провинции, чтобы остановить дождь. К письму, направленному имамам мечетей, приложена инструкция о том, как надо совершать намаз.

В письме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), копия которого попала в газету «8 Собх», недавние дожди называются «гневом божьим».

Местные источники в Газни сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогли оказать помощь пострадавшим от наводнения в этой провинции за последнюю неделю, и поэтому прибегли к молитве.

В начале этого года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заставили жителей Газни молиться о ниспослании дождя.