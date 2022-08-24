Москва, , 13:36 — REGNUM Восстановление нефти продолжает набирать обороты, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Добыча нефти Кирилл Аристов

«После подъема 23 августа почти на 4% нефть марки Brent сохраняет бычий уклон, намереваясь подтвердить возвращение за пределы психологического уровня $100 за баррель.

Пробой зоны $101,50 откроет путь к свежим локальным максимумам, но также рискует привлечь фиксацию прибыли.

Трейдеры продолжили отыгрывать намек саудитов на возможное сокращение добычи ОПЕК+ в случае необходимости.

Под этой потенциальной необходимостью подразумевается приход иранской нефти на мировой рынок в случае заключения ядерной сделки.

Иными словами, Саудовская Аравия посредством вербальных интервенций предотвратила углубление падения черного золота на сообщениях о прогрессе в переговорах Тегерана и Запада.

Также поддержку рынку оказала отраслевая статистика. Отчет API показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 5,6 млн баррелей при прогнозе скромного падения в пределах 500 тыс. баррелей.

Так, если официальные данные Минэнерго подтвердят дальнейшее снижение запасов, это станет еще одним аргументом в пользу дальнейших покупок.

Так, в краткосрочной перспективе возможно продолжение восстановления Brent c подтверждением пробоя $100.

Однако в любой момент продавцы могут вернуться с новой силой — рынок остается не менее чувствительным и к негативным новостям», — считает эксперт.

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