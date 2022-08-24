Стокгольм, 24 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Выступавшая в ночь на 24 августа в эфире телеканала SVT премьер-министр Магдалена Андерссон, казалось, готова была пригласить в своё правительство после сентябрьских выборов всех подряд. Приглашение получили даже Либералы, которые несколько месяцев назад переметнулись в блок правой оппозиции. Однако через несколько минут после заявления Андерссон возможность сотрудничать в своих соцсетях отверг лидер Либералов Йохан Персон.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

«Социал-демократы не знают границ, когда дело доходит до удержания власти. Сначала они неделями спорят о Либералах как о расистах, а потом хотят сотрудничать. Спасибо, но нет. Когда речь заходит о школе, вопросах интеграции и счетов за электричество, то нам не нужны ещё четыре года одного и того же. Швеции нужно новое правительство», — написал Персон у себя в Twitter.

Напомним, что Либералы присоединялись к правому блоку не без внутренних трений. Для партии, отстаивающей либеральные ценности, проблемным вопросом является сотрудничество со Шведскими демократами, которые являются самой реакционной партией в Швеции.