Москва, , 13:41 — REGNUM Семь пунктов управления ВСУ и пять складов с боеприпасами поразили российские войска на территории ДНР и бывш. УССР за минувшие сутки. Об этом сообщает 24 августа Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

Специальная военная операция России Министерство обороны Российской Федерации

Поражены пункт управления 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки, 15-го реактивного артиллерийского полка в районе Курдюмовки в ДНР, 102-й бригады территориальной обороны в районе Гуляйполе в Запорожской области, уточнили в ведомстве.

Также поражены 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 212 районах.

Склады с боеприпасами уничтожены в районах Ильинки и Красной Горы в ДНР, Новоалександровки в Запорожской области, Широкого в Днепропетровской области, Снигиревки в Николаевской области.

У города Орехов в Запорожской области также уничтожен объединённый пункт материально-технического обеспечения боевиков киевского режима.

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