Стокгольм, , 13:58 — REGNUM С сегодняшнего дня, 24 августа, в Швеции можно голосовать досрочно. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

Помещения для досрочного голосования есть в каждом муниципалитете. Граждане избирают не только новый состав риксдага, но и голосуют на местных выборах, а также на выборах в правления ленов.

Единый день голосования в Швеции намечен на второе воскресенье первого месяца осени, то есть на 11 сентября в этом году.

На этих выборах в риксдаг правящей левой правительственной альтернативе (Социал-демократы, Зелёные, Левые, Центристы) под руководством премьер-министра Магдалены Андерссон противостоит правый блок (Умеренные, Христианские демократы, Шведские демократы, Либералы), возглавляемый Ульфом Кристерссоном.

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