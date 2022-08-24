Москва, , 13:34 — REGNUM Представителю президента Турции Ибрагиму Калыну следует вспомнить, что Крым воссоединился с Россией после проведения референдума, отметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыкин («Единая Россия»).

Крым наш Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, Калын заявил, что Россия должна будет отдать киевскому режиму Крым в оккупацию, если Москва захочет подписать с Киевом соглашения.

«Это не может быть основанием для ведения переговоров. Мы осуждаем подобного рода заявления. Посреднические функции заключаются не в подыгрывании кому-либо, а в занимании объективной позиции», — отметил Швыткин в своем телеграм-канале.

Депутат считает, что представителю турецкого президента нужно быть более последовательным в своих высказываниях.

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