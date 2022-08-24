Москва, 24 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Представителю президента Турции Ибрагиму Калыну следует вспомнить, что Крым воссоединился с Россией после проведения референдума, отметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыкин («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

Как сообщало ИА REGNUM, Калын заявил, что Россия должна будет отдать киевскому режиму Крым в оккупацию, если Москва захочет подписать с Киевом соглашения.

«Это не может быть основанием для ведения переговоров. Мы осуждаем подобного рода заявления. Посреднические функции заключаются не в подыгрывании кому-либо, а в занимании объективной позиции», — отметил Швыткин в своем телеграм-канале.

Депутат считает, что представителю турецкого президента нужно быть более последовательным в своих высказываниях.