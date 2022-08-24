Тбилиси, , 13:34 — REGNUM Все проблемы оппозиционных партий в Грузии от того, что сбились с правильного пути. Об этом заявил журналистам депутат парламента республики от оппозиционной партии «Гирчи» Яго Хвичия.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он прокомментировал анонсированные на сентябрь акции протеста. Бывший соратник Хвичия, лидер партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе объявил, что возможно будет захват зданий.

«Думаю, что оппозиция даже не близка к правильным рельсам. И вообще, она движется без рельсов, из-за чего с ней происходит то, что происходит», — сказал депутат.

Он также заявил, что некоторые мелкие оппозиционные партии меняли радикальность своей позиции в зависимости от высказываний экс-президента Михаила Саакашвили, но в августе, после объявления о его уходе из политики, они уже «заняли место радикального оппозиционера».

Напомним, в ряде оппозиционных партий и движений Грузии недовольны тем, как правящая партия готовится проводить реформы, которые нужны для получения статуса кандидата в ЕС. В то же время они отказываются сотрудничать и обсуждать проведение реформ.

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