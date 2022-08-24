Тбилиси, 24 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Все проблемы оппозиционных партий в Грузии от того, что сбились с правильного пути. Об этом заявил журналистам депутат парламента республики от оппозиционной партии «Гирчи» Яго Хвичия.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Он прокомментировал анонсированные на сентябрь акции протеста. Бывший соратник Хвичия, лидер партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе объявил, что возможно будет захват зданий.

«Думаю, что оппозиция даже не близка к правильным рельсам. И вообще, она движется без рельсов, из-за чего с ней происходит то, что происходит», — сказал депутат.

Он также заявил, что некоторые мелкие оппозиционные партии меняли радикальность своей позиции в зависимости от высказываний экс-президента Михаила Саакашвили, но в августе, после объявления о его уходе из политики, они уже «заняли место радикального оппозиционера».

Напомним, в ряде оппозиционных партий и движений Грузии недовольны тем, как правящая партия готовится проводить реформы, которые нужны для получения статуса кандидата в ЕС. В то же время они отказываются сотрудничать и обсуждать проведение реформ.