Санкт-Петербург, 24 августа, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Предприниматели и бизнесмены стали чаще арендовать коммерческие помещения на популярных барных улицах Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствует отчёта консалтинговой компании Knight Frank St. Petersburg, опубликованный 24 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Терраса ресторана на улице Рубинштейна

Согласно отчёту, в Северной столице за первое полугодие 2022 года стало меньше свободных площадей на четырёх барных улицах города. Так, на улице Белинского количество вакантных помещений сократилось с 21,6% до 14,3%, на улице Жуковского — с 12,1% до 11,4%, а на улице Некрасова — с 18,2% до 14,6%. При этом знаменитая улица Рубинштейна почти вся занята. Там осталось всего 0,5% свободных помещений.

В то же время торговые площади освободились на Литейном проспекте. Аналитики компании связывают это с уходом ритейлеров и фаст-фуда.

Улица Рубинштейна по-прежнему лидирует среди владельцев баров как локация для новых открытий. Свой статус и репутацию барного центра она получила в середине 2000-х. При этом собственники квартир на Рубинштейна часто жалуются на шум от отдыхающих.