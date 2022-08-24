Канберра, 24 августа, 2022, 13:56 — ИА Регнум. 24 августа сказать свою долю критики в адрес бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, который в тайне назначил себя руководить пятью министерствами, решил депутат Палаты представителей от Лейбористской партии Джулиан Хилл, обвинив Моррисона в нарушении демократических принципов. Об этом написала газета The Guardian.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

В соцсетях Хилл подверг резкой критике Моррисона, обличив его в нарушении «многочисленных древних демократических условностей».

«То, что вы можете что-то сделать, не означает, что вы должны это делать», — написал Хилл в комментарии к сообщению Моррисона после решения генерального солиситора Австралии о том, что бывший премьер-министр «подорвал» парламентские традиции.

Комментарий Хилла, который до сих пор виден под постом Моррисона, набрал более 1200 лайков.