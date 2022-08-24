Москва, 24 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Спецоперация на территории бывшей УССР становится для России крещением огнём, написал 24 августа в своем телеграм-канале военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

«Каждый русский 24 февраля был счастлив и как ребёнок верил всем победным реляциям — по-другому и быть не могло! Наша наивность простительна, она никому не принесла вреда», — отметил он.

Те, кто планировал СВО, наивность проявлять были не должны, но и из этого Россия извлечет пользу, убежден Фомин.

«Везде есть Божий Промысел. Из-за того, что операция затянулась, у нас наконец-то начали Очищение внутри России. Пророк Даниил (мир ему) был связанным брошен в печь, но в печи с ним ничего не произошло, обгорели только верёвки, и он стал свободен. Те, кто разжигал печь, тоже погибли. Россия выйдет из этой передряги, из этого Крещения Огнём, свободной. Без всяких оков», — отметил военкор.