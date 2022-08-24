Чита, 24 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Забайкальские спасатели обеспокоены ростом числа водных происсшествий в регионе. Как сообщает 24 августа забайкальское ГУ МЧС РФ, с начала 2022 года на территории Забайкальского края произошло 38 происшествий на водных объектах, в которых погибли 34 человека.

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Одним из таких случаев стала гибель на воде в Газимуро-Заводском районе. Накануне, 23 августа, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступила заявка на привлечение сотрудников МЧС России по Забайкальскому краю к поисковым работам без вести пропавшей гражданки 1998 года рождения. Было известно, что она ушла из дома 9 августа и не вернулась.

После организации поисково-спасательных работ, вечером 23 августа силами полиции и МЧС России было обнаружено тело погибшей в реке Газимур, неподалёку от населенного пункта Бура Газимуро-Заводского района.

К поисковым работам привлекались спасатели пожарно-спасательной части 17 в количестве одного плавсредства и трёх человек личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2022 года СУ СК РФ по Иркутской области известило о возбуждении уголовного дела по факту гибели двух несовершеннолетних детей, утонувших в реке Ингода в Ингодинском районе Читы.

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