Москва, , 13:31 — REGNUM Доллар символически поднялся в цене к рублю по итогам торгов 23 августа, замедлив отскок после довольно резкого восстановления в начале недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

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«Сегодня, 24 августа, пара доллар/рубль сохраняет восходящий уклон, но по-прежнему остается вблизи отметки 60 руб., тогда как ближайшее сопротивление на данном этапе проходит в районе 60,40 руб.

Нынешнее положение дел в паре выглядит нейтрально. Котировки снова балансируют вблизи психологической отметки после неудавшегося на прошлой неделе бегства из диапазона.

С одной стороны, наша валюта получает некоторую поддержку со стороны продолжающегося налогового периода в сочетании с растущей нефтью, которая энергично дорожает, вернувшись выше $100 за баррель за счет заявлений о возможном снижении квот ОПЕК+.

В противовес этим бычьим факторам играет крепкий доллар, вернувшийся в область многолетних максимумов на международной арене.

После некоторой заминки американская валюта может передвинуть вершины до конца недели, если Джером Пауэлл проявит достаточно агрессивный настрой в Джексон-Хоул.

В противном случае USD будет отступать по всему спектру рынка, хотя на рубль оба сценария окажут лишь опосредованное влияние.

Основные торги по-прежнему будут проходить в районе 59-61 руб. в ближайшие дни, но по мере приближения момента возобновления бюджетного правила понижательные риски для российской валюты нарастают», — считает эксперт.

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