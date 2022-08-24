Веллингтон, 24 августа, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн не уделяет столь пристального внимания премьер-министру Финляндии Санне Марин, которая оказалась в центре скандала после публикации в сети видео с частной вечеринки. Об этом 24 августа написала газета The Guradian.

GregorRichardson Джасинда Ардерн

По словам премьер-министра Ардерн, чрезмерное внимание к личности государственного служащего может оттолкнуть людей от участия в общественной жизни. На пресс-конференции Ардерн заявила, что не хочет вмешиваться во «внутриполитическую ситуацию любого другого лидера или страны», но предположила, что возмущение походом Марин на вечеринку наносит ущерб публичной политике.

Журналисты пишут, что Санну Марин, премьер-министра Финляндии с 2019 года, часто сравнивают с Джасиндой Ардерн. Обе они молодые женщины-лидеры с левоцентристскими взглядами, которые руководят коалиционными правительствами в своих странах.

До вступления в должность премьер-министра Новой Зеландии Ардерн была известен тем, что ей нравилось выступать в качестве диджея на разнообразных вечеринках.