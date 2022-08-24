Нижние Серги, Свердловская область, , 13:48 — REGNUM В Свердловской области два человека предстали перед судом по обвинению в ряде преступлений в отношении туристки из Перми. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантами уголовного дела стали мужчина и женщина. Им инкриминировали убийство, изнасилование, кражу, разбой, угрозу применения насилия по отношению к представителю власти, а также оставление места жительства при нахождении под домашнем арестом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, преступления свердловчане совершили в мае 2020 года недалеко от города Нижние Серги. Тогда они выманили из палатки туристку и под предлогом похищения её байдарки привели женщину на безлюдный участок. Там женщине нанесли множественные удары в область головы, после чего придушили и изнасиловали. У пермячки также похитили имеющиеся ценности, а после снова избили. От полученных травм женщина скончалась.

В ходе розыскных мероприятий правоохранителям удалось определить место нахождения злоумышленников, однако задержать их удалось не сразу. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в первый раз свердловчанин угрожал полицейским ножом, а во второй натравил на силовика собаку. Тем не менее задержать уральцев все же удалось.

Свердловский областной суд приговорил мужчину к 23 годам лишения свободы. Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года. Женщина пробудет в колонии общего режима девять лет с ограничением свободы на срок один с половиной год.