Красногорск, 24 августа 2022, 13:26 — REGNUM В городе Домодедово Московской области мужчина убил священнослужителя на территории церкви Николая Чудотворца. Об этом сегодня, 24 августа, сообщили в правоохранительных органах.
По предварительным данным, подозреваемый поджог здание воскресной школы на территории храма. Внезапно в помещение вошёл настоятель храма, мужчина напал на него.
Злоумышленник нанёс несколько тяжёлых ранений с помощью холодного оружия. От полученных травм служитель церкви скончался. Обстоятельства происшествия выяснятся. Проводятся следственные действия.
ИА REGNUM ранее сообщало, ивановские милиционеры объявили о раскрытии по горячим следам убийства священнослужителя.
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