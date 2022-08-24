Красногорск, 24 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В городе Домодедово Московской области мужчина убил священнослужителя на территории церкви Николая Чудотворца. Об этом сегодня, 24 августа, сообщили в правоохранительных органах.

Церковь

По предварительным данным, подозреваемый поджог здание воскресной школы на территории храма. Внезапно в помещение вошёл настоятель храма, мужчина напал на него.

Злоумышленник нанёс несколько тяжёлых ранений с помощью холодного оружия. От полученных травм служитель церкви скончался. Обстоятельства происшествия выяснятся. Проводятся следственные действия.

ИА REGNUM ранее сообщало, ивановские милиционеры объявили о раскрытии по горячим следам убийства священнослужителя.

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