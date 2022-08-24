Кострома, 24 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Костроме восстановили колокольню храма Ильи Пророка, расположенного в центре Костромы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Звонница стала самым высоким сооружением одной из главных улиц города — Советской. Её высота составляет 42 метра. Ранее самым заметным строением здесь была почта, построенная в 1934 году.

Наталья Диева Вид на Ильинский храм с начала улицы Советской

Наталья Диева Колокольня

Работы по восстановлению колокольни начались в 2019 году. Их планировали завершить в конце 2020 года, но из-за трудностей с финансированием и поставками материалов проект затянулся. Реставрация шла на средства благотворителей.

Ильинский храм построили в конце 17 века. Колокольня в стиле классицизма у него появилась в 1829 году и была снесена в 1928. Тогда от храма осталась только трапезная и нижний ярус, долгое время в нём располагались разные учреждения. В 2017 году храм возродили, с тех пор в нём регулярно совершаются службы.