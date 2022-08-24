Мазари-Шариф, Афганистан, 24 августа, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В четвёртом районе города Мазари-Шариф, административного центра афганской провинции Балх, прогремел взрыв. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Michael Deal Взрыв

Местные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уточнили, что взрыв произошёл около 11:30 24 августа в районе «Дарвозае Балх» («Балхские ворота»).

Представитель полиции Балха говорит, что в результате взрыва никто не пострадал, кроме человека, перевозившего взрывчатку.

Однако официальные лица департамента здравоохранения Балха заявили, что в провинциальную больницу Мазари-Шарифа были доставлены шестеро раненых, пострадавших в результате взрыва.